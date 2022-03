La centrale di Zaporizhzhia, Archivio

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è la più grande d’Europa e tra le più grandi al mondo. Si trova nel sud est dell’Ucraina, sul fiume Nipro, a poco più di 500 chilometri da Kiev e a circa 200 chilometri dalla regione del Donbass. Ha sei reattori – l’ultimo costruito nel 1995 – che possono generare fino a 5.700 megawatt. La centrale genera all’incirca la metà dell’elettricità prodotta nella nazione proveniente da fonte nucleare e oltre un quinto dell’elettricità totale prodotta in Ucraina. “Non sono stati segnalati cambiamenti nei livelli di radiazioni nel sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha assicurato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), spiegando che l’incendio – spento alle 6.20 locali, “non ha interessato unità essenziali” della struttura che è attualmente funzionante ma è finita sotto il controllo russo. L’Aiea – che è in continuo contatto con l’Autorità di sicurezza nucleare ucraina e che ha messo a disposizione il suo centro per le emergenze – fa presente che “il personale dell’impianto ha intrapreso azioni di mitigazione”.

