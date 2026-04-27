Re Carlo III oggi negli Usa: i timori, il tè con Trump e lo storico discorso al Congresso

Re Carlo III atterrerà oggi a Washington, dando inizio a una visita negli Stati Uniti in programma fino al 30 aprile. Il re, che ha 77 anni, trascorrerà quattro giorni nel Paese accompagnato dalla regina Camilla. Una visita che ‘ricambia’ quella dello stesso Trump nel Regno Unito, lo scorso settembre. A Washington, il re e la regina prenderanno un tè privato con il presidente Donald Trump e la first lady Melania e parteciperanno a un garden party e a una cena di Stato formale alla Casa Bianca. Il presidente e il re avranno anche un incontro a tu per tu.

La coppia reale visiterà poi il memoriale dell’11 settembre a New York e parteciperà a una festa di quartiere in Virginia per il 250° anniversario dell’indipendenza americana, dove Carlo incontrerà anche i leader indigeni impegnati nella conservazione della natura, una causa cara al re ambientalista. Un momento chiave sarà il discorso del re al Congresso degli Stati Uniti in programma domani. È solo la seconda volta, dopo la regina Elisabetta II nel 1991, che un monarca britannico si rivolge a una riunione congiunta di entrambe le camere.

Trump: “Non vedo l’ora di incontrarlo”

Il presidente Donald Trump ha affermato che la visita di Re Carlo a Washington, prevista questa settimana, si terrà comunque, nonostante l’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Interpellato da Fox News sui possibili cambiamenti di programma Trump ha risposto: “Ci sono molti piccoli dettagli”. “Prima di tutto, Re Carlo verrà, ed è una persona fantastica. Non vediamo l’ora. È davvero una persona eccezionale. E un rappresentante straordinario. Ed è coraggioso”, ha aggiunto Trump, riferendosi alla battaglia del Re contro il cancro. “Ha un problema di salute ben documentato, e si è comportato in modo straordinario. E’ un mio amico di lunga data. Verrà e ci divertiremo molto. E rappresenta la sua nazione come nessun altro sa fare”, ha spiegato il presidente Usa.

I timori di Buckingham Palace

Dopo l’attacco di due giorni fa alla cena dei corrispondenti, Buckingham Palace aveva annunciato che Regno Unito e Stati Uniti avrebbero avuto un colloquio sulla pianificazione della sicurezza per la visita di Stato. Re Carlo “viene tenuto pienamente informato sugli sviluppi ed è molto sollevato nell’apprendere che il presidente, la First Lady e tutti gli ospiti sono rimasti illesi”, ha dichiarato in una nota un portavoce di Buckingham Palace, aggiungendo che “nel corso della giornata si terranno diverse discussioni per valutare in che misura gli eventi di sabato sera possano o meno influire sulla pianificazione operativa della visita”. Secondo i media, Re Carlo e la regina Camilla avrebbero contattato privatamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump dopo quanto avvenuto.

Misure di sicurezza rafforzate

La visita di re Carlo e della regina Camilla negli Stati Uniti si farà, ma con la possibilità di alcuni adattamenti in seguito al tentativo di attentato di ieri sera a Washington. Lo riferisce la Bbc, secondo cui le misure di sicurezza saranno rafforzate. Presumibilmente, questo significherà riorganizzare i momenti in cui i reali saranno visibili al pubblico.