Regno Unito, re Carlo: “Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie a diagnosi precoce”

Re Carlo III ha annunciato in un videomessaggio trasmesso su Channel 4 che il suo trattamento contro il cancro sarà ridotto nel nuovo anno grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e all’adesione alle prescrizioni mediche. Il messaggio del monarca è giunto nell’ambito della campagna ‘Stand Up To Cancer‘, che punta a incoraggiare le persone a sottoporsi a screening in grado di individuare il cancro nelle fasi iniziali, quando è più facile da curare. “Oggi sono in grado di condividere con voi la buona notizia che, grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e all’adesione agli ordini dei dottori, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno”, ha affermato il re nel suo discorso. Il messaggio registrato ha offerto a Carlo, 77 anni, l’opportunità di riflettere sulle sue esperienze nei 22 mesi trascorsi da quando ha annunciato che si sarebbe sottoposto a cure per un tipo di cancro non specificato. “La diagnosi precoce salva semplicemente la vita”, ha affermato il re. “So bene quale differenza abbia fatto nel mio caso, consentendomi di continuare a condurre una vita piena e attiva anche durante il trattamento”, ha aggiunto.

La decisione di Carlo di rendere pubblica la sua diagnosi è stata una novità per la famiglia reale britannica, che tradizionalmente considera la propria salute una questione personale e condivide pochi dettagli con il pubblico. “Sua Maestà ha scelto di rendere pubblica la sua diagnosi per evitare speculazioni e nella speranza che ciò possa aiutare la comprensione da parte del pubblico di tutte le persone nel mondo che sono affette da cancro”, aveva dichiarato all’epoca Buckingham Palace. Da allora Carlo ha utilizzato la propria storia per sottolineare la necessità di diagnosi e trattamento precoci. Cancer Research UK ha registrato un aumento del 33% delle visite al proprio sito web nelle settimane successive alla diagnosi del re poiché le persone cercavano informazioni sui sintomi del cancro. Sebbene il palazzo non abbia specificato il tipo di cancro di cui è affetto il re, i funzionari hanno riferito che il cancro è stato scoperto dopo che il trattamento per un ingrossamento della prostata ha rivelato “un altro problema preoccupante”.