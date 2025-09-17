Donald Trump in visita di Stato nel Regno Unito: oggi l’incontro con re Carlo e la regina Camilla

La visita ufficiale di Donald Trump nel Regno Unito è entrata nel vivo. L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti e la first lady Melania Trump è atterrato ieri sera all’aeroporto londinese di Stansted Airport, segnando l’inizio di un’agenda fitta di impegni politici e istituzionali.

Ricevimento al Castello di Windsor

Nella giornata di oggi, Trump e la moglie saranno accolti al Castello di Windsor (dove ieri sera è stata proiettata in forma di protesta una foto del tycoon assieme ad Epstein) dal re Carlo e dalla regina Camilla. Si tratta di un momento significativo per i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito, con Londra che conferma la sua centralità come alleato storico di Washington.

Il presidente americano ha definito l’appuntamento come “un giorno molto importante”, sottolineando il valore simbolico della visita e l’importanza della relazione tra i due Paesi.

L’amicizia tra Trump e re Carlo

Ai giornalisti presenti a Winfield House, residenza dell’ambasciatore americano a Londra, Trump ha dichiarato che re Carlo è un suo amico di lunga data, aggiungendo che “tutti lo rispettano e lo amano”. Parole che mostrano la volontà di rafforzare il legame personale con il sovrano britannico e, allo stesso tempo, consolidare le relazioni bilaterali.

In programma anche un bilaterale con Starmer

La visita proseguirà giovedì con un incontro bilaterale tra Trump e il premier britannico Keir Starmer. Sul tavolo ci saranno i principali dossier di cooperazione internazionale, dalla sicurezza alla politica economica, in un momento storico in cui l’intesa tra Washington e Londra continua a essere fondamentale per gli equilibri globali.