Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 19 aprile 2026

Ultima ora

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni
I segnali posti per terra dalla polizia statunitense per delimitare la scena del crimine. (AP Photo/Gerald Herbert)
Redazione
Redazione
Seguici su Google Discover
, ,

Le piccole vittime sarebbero coinvolte in una lite domestica

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una “lite domestica”. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e 14 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di domenica mattina (le 13 in Italia). Un totale di 10 persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco.

Le autorità hanno affermato di stare ancora raccogliendo dettagli sulla scena del crimine, che si estende su tre luoghi.

Il presunto autore della sparatoria è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. L’uomo armato, dopo aver aperto il fuoco in diverse case a Bossier City, ha rubato un’auto e si è dato alla fuga. Alcuni dei bambini colpiti risultano parenti dell’aggressore.

© Riproduzione Riservata