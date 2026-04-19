Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una “lite domestica”. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e 14 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di domenica mattina (le 13 in Italia). Un totale di 10 persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco.

Le autorità hanno affermato di stare ancora raccogliendo dettagli sulla scena del crimine, che si estende su tre luoghi.

Louisiana State Police Detectives Investigating Shreveport Police Department Officer-Involved Shooting pic.twitter.com/OyCIYO0Z9M — LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2026

Il presunto autore della sparatoria è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. L’uomo armato, dopo aver aperto il fuoco in diverse case a Bossier City, ha rubato un’auto e si è dato alla fuga. Alcuni dei bambini colpiti risultano parenti dell’aggressore.