Turchia, altra sparatoria in una scuola: scene di panico in strada

Nuova sparatoria in una scuola in Turchia. Uno studente ha aperto il fuoco contro due aule di un istituto di Kahramanmaras, nel sud-est del Paese, uccidendo quattro persone e ferendone altre 20. Il governatore provinciale di Kahramanmaras Mukerrem Unluer ha detto che lo studente, anche lui ucciso, imbracciava armi appartenenti al padre, agente di polizia. Tra le vittime c’è un insegnante. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro il suo gesto. Già martedì, 16 persone, per lo più studenti, erano rimaste ferite quando un ex alunno ha aperto il fuoco in una scuola superiore nella vicina provincia di Sanliurfa.