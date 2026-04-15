Turchia, altra sparatoria in una scuola: ci sarebbero morti e feriti

Sparatoria in una scuola a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia. Lo riportano i media locali, riferendo che le autorità hanno inviato sul posto polizia e ambulanze. Sempre secondo quanto riportano le testate, il governatore della provincia di Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, ha riferito che ci sono morti e feriti. Immagini video provenienti dal posto mostrano almeno due persone che vengono caricate sulle ambulanze fuori dalla scuola media. Si tratta della seconda sparatoria in un istituto in Turchia in due giorni: ieri 16 persone, perlopiù studenti, erano rimaste ferite dopo che un ex studente aveva aperto il fuoco in un liceo nella vicina provincia di Sanliurfa e si era poi suicidato.

L’emittente Ntv riporta che il fatto è avvenuto intorno alle 13.30, ora locale, nella scuola media Ayser Çalik di Kahramanmaras. Hurriyet riporta che, secondo una ricostruzione fornita da un giornalista di Cnn Türk, Burak Emek, l’assalitore avrebbe prima sparato in aria nel cortile della scuola e poi si sarebbe spostato all’interno dell’edificio e avrebbe continuato a sparare. Secondo informazioni ancora non confermate della giornalista Elif Aysenur Isledici, citata da Ntv, il responsabile dell’attacco sarebbe stato bloccato, da un insegnante o dal preside delle scuola, ed è stato arrestato.