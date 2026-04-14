Turchia, ex studente spara in scuola: ferisce 16 persone poi si suicida

Un ex studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sudest della Turchia e ha ferito 16 persone prima di suicidarsi. Lo riferiscono le autorità locali.

L’assalitore, armato di fucile, ha sparato in modo casuale in una scuola professionale a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, poi si è nascosto all’interno dell’edificio e si è tolto la vita. Sul movente non c’è chiarezza. Le unità speciali della polizia sono state dispiegate dopo che l’aggressore si è rifiutato di arrendersi, mentre tutto il personale e gli studenti sono stati evacuati, ha riferito Ntv. Le riprese video mostrano decine di studenti che correvano fuori dalla scuola verso il cancello e in strada. Le sparatorie nelle scuole sono rare in Turchia.

Il governatore di Sanliurfa, Hasan Sildak, ha riferito che l’assalitore aveva 18 anni e che si è suicidato con lo stesso fucile con cui aveva sparato a caso nella scuola ferendo 16 persone. L’emittente Ntv riporta che tra i feriti c’è un insegnante che si trova in condizioni gravi.

Il ministero dell’Interno turco, citato dall’emittente Ntv, ha identificato l’assalitore come Ö.K., nato nel 2007, ex studente della scuola. Il dicastero ha parlato di 16 feriti – di cui 10 studenti, 4 insegnanti, un agente di polizia e un addetto alla mensa – tutti “trasportati all’Ospedale Statale di Siverek per ricevere cure mediche”. “L’individuo che ha compiuto l’attacco con un fucile si è successivamente suicidato con la stessa arma. Le nostre forze di sicurezza hanno avviato un’indagine approfondita sull’incidente e gli sviluppi saranno comunicati al pubblico”, ha aggiunto il ministero.