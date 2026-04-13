Ungheria, Merz: "Vittoria Magyar una delle migliori notizie di ieri"

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, esulta per la vittoria in Ungheria di Péter Magyar che mette fine ai 16 anni di potere di Viktor Orban. “Devo dire che, per me, questa è stata una delle migliori notizie di ieri”, ha detto Merz che ha sottolineato come questa sia la conferma “che le nostre società democratiche sono evidentemente molto più resistenti alla propaganda russa e ad altre influenze esterne su tali elezioni”. Il cancelliere tedesco ha poi ammesso che “per quanto riguarda l’Ungheria e l’Ucraina, sì, ora le cose saranno più facili“.