Mondiali 2026, a Gaza sfollati riuniti a Khan Younis per seguire Arabia Saudita-Spagna

Decine di palestinesi sfollati si sono radunati a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, davanti a un grande schermo per assistere alla partita dei Mondiali 2026 di calcio tra Arabia Saudita e Spagna. Molti bambini sventolavano la bandiera saudita, mentre adulti e famiglie si sono seduti tra le tende e su una collina per seguire l’incontro. Per alcuni presenti, anche dopo la sconfitta per 4-0 dell’Arabia Saudita, il match ha rappresentato un raro momento di tregua e distrazione dalle difficoltà della guerra.