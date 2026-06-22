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lunedì 22 giugno 2026

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Mondiali 2026, a Gaza sfollati riuniti a Khan Younis per seguire Arabia Saudita-Spagna

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Decine di palestinesi sfollati si sono radunati a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, davanti a un grande schermo per assistere alla partita dei Mondiali 2026 di calcio tra Arabia Saudita e Spagna. Molti bambini sventolavano la bandiera saudita, mentre adulti e famiglie si sono seduti tra le tende e su una collina per seguire l’incontro. Per alcuni presenti, anche dopo la sconfitta per 4-0 dell’Arabia Saudita, il match ha rappresentato un raro momento di tregua e distrazione dalle difficoltà della guerra.