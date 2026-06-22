Bergamo, estorsioni e minacce a lavoratori: un arresto

La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino del Bangladesh residente in Italia dal 2011. L’uomo è gravemente indiziato di aver messo in atto un sistema di estorsioni ai danni di numerosi connazionali, per importi complessivi di migliaia di euro. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Bergamo, le vittime avrebbero pagato somme elevate per entrare in Italia con la promessa di un’occupazione lavorativa. Una volta giunti nel Paese, sarebbero stati costretti a consegnare mensilmente parte del salario, anche sotto minacce e violenze. Nel corso di una perquisizione sono stati inoltre rinvenuti documenti e passaporti riconducibili alle vittime, insieme a contratti di lavoro.