Trump: “Stop agli attacchi all’Iran per due settimane”

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione degli attacchi contro l’Iran per due settimane, accogliendo la richiesta del Pakistan e legandola all’apertura sicura dello Stretto di Hormuz.
Ha definito la tregua “a doppia faccia”, sostenendo che gli obiettivi militari statunitensi sono stati già raggiunti e che resta lontano un accordo di pace duraturo. L’Iran ha accettato il cessate il fuoco proposto dal Pakistan, anche grazie alle pressioni diplomatiche esercitate dalla Cina. Teheran, tramite il ministro Abbas Araghchi, ha confermato la sospensione delle operazioni e ha garantito il passaggio nello stretto sotto coordinamento iraniano.
L’Iran ha accolto la proposta del Pakistan per un cessate il fuoco e, cessati gli attacchi contro l’Iran, anche Teheran “sospenderà le proprie operazioni difensive. Per un periodo di due settimane”. Lo ha dichiarato in un comunicato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, secondo quanto riporta il New York Times. “Il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà possibile tramite il coordinamento con le Forze Armate iraniane”, ha affermato Araghchi
L’Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco di due settimane avanzata dal Pakistan, a seguito di frenetici sforzi diplomatici di Islamabad e di un intervento dell’ultimo minuto della Cina, che ha chiesto all’Iran di mostrare flessibilità e allentare le tensioni. Lo riporta il New York Times citando tre funzionari iraniani, secondo cui la tregua è stata accettata dalla nuova Guida suprema, l’ayatollah Mojtaba Khamenei.
“Sulla base delle conversazioni con il primo ministro Shehbaz Sharif e il feldmaresciallo Asim Munir, del Pakistan, e in cui mi hanno chiesto di sospendere la forza distruttiva inviata stasera in Iran, e previa accettazione della Repubblica islamica dell’Iran all’Apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere il bombardamento e l’attacco dell’Iran per un periodo di due settimane”. Lo Donald Trump su Truth. “Questo sarà un cessate il fuoco a doppia faccia! La ragione di ciò è che abbiamo già soddisfatto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo molto lontani da un accordo definitivo riguardante la Pace a lungo termine con l’Iran e la Pace in Medioriente”, scrive il presidente americano. “Abbiamo ricevuto una proposta di 10 punti dall’Iran e crediamo che sia una base praticabile su cui negoziare. Quasi tutti i vari punti di contesa passata sono stati concordati tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e consumare l’accordo”, scrive ancora Trump