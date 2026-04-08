Trump: “Stop agli attacchi all’Iran per due settimane”

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione degli attacchi contro l’Iran per due settimane, accogliendo la richiesta del Pakistan e legandola all’apertura sicura dello Stretto di Hormuz.

Ha definito la tregua “a doppia faccia”, sostenendo che gli obiettivi militari statunitensi sono stati già raggiunti e che resta lontano un accordo di pace duraturo. L’Iran ha accettato il cessate il fuoco proposto dal Pakistan, anche grazie alle pressioni diplomatiche esercitate dalla Cina. Teheran, tramite il ministro Abbas Araghchi, ha confermato la sospensione delle operazioni e ha garantito il passaggio nello stretto sotto coordinamento iraniano.

