Iran, Clooney contro Trump: “Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra”

George Clooney è in Italia e attacca Donald Trump dopo che ieri il presidente Usa aveva minacciato la fine di una civiltà per l’Iran se non avesse accettato le condizioni poste dagli Usa. “Alcuni sostengono Donald Trump e va benissimo, ma se c’è qualcuno che come ieri dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo”, ha detto Clooney, ospite dell’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo, dopo che è arrivata comunque la notizia della tregua tra Washington e la Repubblica islamica. Il divo hollywoodiano ha incontrato migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo in una mattinata di dialogo dedicata ai temi dei diritti e della cittadinanza.

L’attore: “Mi preoccupa se si smantella la Nato”

“Sono preoccupato per la Nato, che ha fatto sì che, sia l’Europa ma anche il resto del mondo, siano stati sicuri. Smantellare un’istituzione come questa mi preoccupa”, ha affermato ancora l’attore che ha incontrato migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo in una mattinata di dialogo dedicata ai temi dei diritti e della cittadinanza. “Oltre a molti errori, gli Usa credo abbiano fato anche molte cose straordinarie che sono sopravvissute”, ha aggiunto.

Clooney: “Da caso Weinstein più diritti sul set, è positivo”

Clooney ha parlato anche di cinema. “Se sono stato testimone di diritti non rispettati nel mondo del cinema? Sì, mi è capitato, quando ero giovane, registi e produttori erano gentaglia, ti urlavano contro, non trattavano bene gli attori e per le attrici era anche peggio. Non credo sia più possibile comportarsi così e questa credo sia una cosa positiva. Abbiamo visto recentemente tutto quello che è successo con il caso Weinstein, c’è stato un miglioramento sul set. Io ho fiducia nella prossima generazione, noi abbiamo fatto i nostri errori, speriamo si possa migliorare”, ha dichiarato l’attore americano.