Iran, il piano in 10 punti di Teheran per la tregua

L’Iran ha presentato un piano in dieci punti come condizione per accettare la tregua di due settimane accordata con Stati Uniti e Israele. Il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth lo ha valutato “una base praticabile su cui negoziare”. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, nelle scorse ore, è ripreso il transito delle navi nello Stretto di Hormuz, controllato dall’Iran: la riapertura del passaggio fa parte dell’accordo che ha portato alla tregua.

L’Iran, nella versione in lingua farsi del suo piano di cessate il fuoco in 10 punti, ha incluso la frase “accettazione dell’arricchimento” per il suo programma nucleare, elemento che mancava invece nelle versioni in inglese condivise dai diplomatici iraniani con i giornalisti. Al momento non è chiaro il perché della discrepanza. Il presidente Usa Donald Trump, tuttavia, aveva affermato che porre fine al programma nucleare iraniano per intero era un punto chiave della guerra. Nella serata locale di martedì la missione iraniana presso l’Onu si è rifiutata di commentare le discrepanze tra le versioni inglese e farsi dell’accordo di cessate il fuoco presentato da Teheran.

Ecco le richieste dell’Iran, secondo quanto trapelato dai media.