Iran, il Wsj: “Negoziati in stallo su Hormuz, possibili raid Usa dopo la scadenza fissata da Trump” – la diretta

Cresce il pessimismo tra i negoziatori sulla possibilità che l’Iran accetti la richiesta del presidente Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz entro la scadenza fissata dalla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo quanto riferito, funzionari statunitensi ritengono che il divario tra Stati Uniti e Iran sia ancora troppo ampio per essere colmato nei tempi previsti, alimentando il timore di un’escalation militare. Alcune fonti citate dal quotidiano affermano inoltre che Trump si sarebbe mostrato meno fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo diplomatico. Diversi funzionari statunitensi ritengono che un eventuale ordine di attacco contro infrastrutture energetiche iraniane potrebbe arrivare subito dopo la scadenza fissata dal presidente.
Ancora in salita il prezzo del petrolio, con il greggio che sfiora i 115 dollari al barile (114,76 a +2,30%). Anche i future sul Brent a giugno 2026 salgono oltre i 110 dollari al barile (111,26 a +1,38%).
Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, il bilancio delle vittime del raid aereo israeliano contro un quartiere residenziale di Shahriar, nella parte occidentale della provincia di Teheran, è salito a nove persone. L’agenzia, citando il vice-governatore locale, ha aggiunto che altre 15 persone sono rimaste ferite nel raid.
La premier giapponese Sanae Takaichi ha affermato che sono stati effettuati “preparativi” per una telefonata con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Lo riportano i media nipponici.
Il presidente americano Donald Trump potrebbe “estendere” l’ultimatum all’Iran qualora vedesse che “si sta avvicinando un accordo” ma “solo lui e nessun altro” prenderà eventualmente questa decisione. Lo ha affermato un funzionario dell’amministrazione americana ad Axios. Un secondo funzionario invece ha detto di essere “scettico” riguardo a una possibile proroga questa volta.
“Gli sforzi positivi e produttivi del Pakistan in termini di buona volontà e buoni uffici per fermare la guerra stanno raggiungendo una fase critica e delicata”. Lo ha scritto su X l’ambasciatore iraniano a Islamabad, Reza Amiri Moghadam invitando a “restare sintonizzati” per “ulteriori aggiornamenti”.
La televisione di stato iraniana ha affermato che 14 milioni di persone si sono offerte volontarie per combattere per il Paese in caso di invasione di terra da parte di Stati Uniti e Israele. L’affermazione della televisione di stato, che non includeva altre informazioni, raddoppia quella del 2 aprile del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, secondo cui 7 milioni di persone si sarebbero offerte volontarie. L’Iran ospita circa 90 milioni di persone. I media statali e le campagne di messaggistica hanno esortato la popolazione a offrirsi volontaria. Il governo ha anche invitato i soldati in pensione a manifestare il loro interesse a combattere, mentre la forza paramilitare Basij, composta interamente da volontari, ha iniziato ad arruolare bambini a partire dai 12 anni
Secondo l’agenzia di stampa nazionale libanese Nna due distinti attacchi aerei israeliani sul Libano meridionale hanno causato la morte di cinque persone e il ferimento di diverse altre. Due persone sono morte quando la loro casa nella città di Maarakeh è stata colpita mentre in un altro attacco aereo avvenuto nella notte sulla città di Tayr Debba, tre persone sono rimaste uccise e due ferite.
L’Arabia Saudita afferma di aver intercettato almeno 18 droni d’attacco iraniani nelle ultime ore. In un post su X, il ministero della Difesa di Riad ha affermato che tutti e 18 i droni sono stati distrutti.
Gli Stati Uniti hanno colpito più di 13mila obiettivi e affondato o danneggiato 155 navi dall’inizio dell’attacco all’Iran. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento fornito dal Centcom. Il Comando centrale delle forze armate statunitensi ha dichiarato che le forze americane hanno utilizzato 26 diversi tipi di aeromobili, oltre a quattro sistemi missilistici terrestri e sei sistemi d’arma basati sul mare.
Il portavoce del governo giapponese ha dichiarato che un cittadino giapponese, detenuto in Iran da gennaio, è stato rilasciato su cauzione. Le autorità di Tokyo ha aggiunto che l’ambasciatore giapponese in Iran, Tamaki Tsukada, ha incontrato la persona rilasciata e ha confermato che era in buona salute, senza fornire ulteriori dettagli. La persona è ritenuta essere un giornalista della televisione pubblica giapponese NHK. Un altro cittadino giapponese, detenuto in Iran lo scorso giugno, era stato rilasciato e tornato in Giappone a marzo. L’annuncio è arrivato un giorno dopo i colloqui telefonici tra il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, e il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, per discutere della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ) ha identificato la persona detenuta in Iran a gennaio come un giornalista della TV pubblica giapponese NHK. Il CPJ ha dichiarato che il giornalista NHK era stato arrestato il 20 gennaio dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ed era stato trasferito il 23 febbraio nella prigione di Evin.
L’esercito israeliano, con un messaggio in lingua farsi, ha avvertito la popolazione iraniani di evitare di prendere il treno fino alle 21 di questa sera ora locale. “La tua presenza mette a rischio la tua vita”, si legge nel messaggio su X. L’Iran ha bloccato l’accesso a Internet da settimane, rendendo difficile per la popolazione prendere visione di questi avvertimenti. Tuttavia, le reti televisive satellitari in lingua farsi all’estero li diffondono, permettendo così alle informazioni di raggiungere la Repubblica islamica.
Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, una sinagoga nel centro di Teheran è stata gravemente danneggiata nel corso di un raid israelo-americano. Le Forze di Difesa Israeliane non hanno al momento rilasciato commenti sull’accaduto.
Il Ministero della Salute israeliano ha riferito che nelle ultime 24 ore 133 persone ferite sono state ricoverate in ospedale a seguito del conflitto con l’Iran e Hezbollah. Tra coloro che sono stati curati in ospedale nelle ultime 24 ore, cinque versano in condizioni moderate e 127 in buone condizioni. Il ministero ha aggiunto che dall’inizio della guerra, il 28 febbraio, 7.183 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 118 sono attualmente ricoverate
Il Pentagono ha annullato il briefing con la stampa previsto oggi alle 8 locali (le 14 in Italia) con Pete Hegseth e il capo dello Stato maggiore delle forze armate Usa, il generale Dan Caine.
Il ponte King Fahd Causeway, un’importante arteria che collega l’Arabia Saudita al regno insulare del Bahrein, è stato chiuso nelle prime ore di martedì a causa delle minacce di attacchi da parte dell’Iran. In un comunicato è stato speigato che la circolazione dei veicoli era stata “sospesa a titolo precauzionale”. Il ponte, lungo 25 chilometri, è l’unico collegamento stradale tra il Bahrein, sede della Quinta Flotta della Marina statunitense, e la penisola arabica. Sebbene non vi siano state minacce formali contro il ponte King Fahd, alcuni oltranzisti all’interno dell’Iran lo hanno sempre più spesso identificato come un possibile obiettivo.
Mojtaba Khamenei, Guida suprema dell’Iran, sarebbe privo di sensi e in cura nella città di Qom. Lo riporta il ‘The Times’. Secondo quanto riferito da un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell’intelligence di Israele e Stati Uniti Mojtaba Khamenei si troverebbe in stato di incoscienza e in “gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcuna decisione del regime”. Il documento, secondo il Times, sostiene inoltre che le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi sarebbero da tempo a conoscenza delle condizioni di salute di Khamenei, considerato da molti osservatori una figura chiave nei meccanismi di potere della Repubblica islamica.
“Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione che non ha precedenti nella storia. Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Il rischio di questo conflitto è la follia, all’opposizione dico che serve maturità”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “Temo che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Lei pensi che sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla”, ha aggiunto. Lei sta parlando di minaccia nucleare, dunque il rischio è reale? “Non voglio nemmeno pronunciare la parola. Il rischio è la follia e quello che stiamo vivendo è un conflitto dove ad azione corrisponde reazione di un livello superiore”.
Oltre 370 militari statunitensi sono rimasti feriti dall’inizio dell’operazione contro l’Iran denominata Epic Fury.Lo riferisce Cbs News citando un portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti.Secondo l’emittente, circa 330 militari sono già tornati in servizio, mentre cinque risultano gravemente feriti. I nuovi dati aggiornano il bilancio diffuso il 4 aprile dal Pentagono, che parlava di 365 feriti e 13 militari statunitensi morti dall’inizio dell’operazione, di cui sei in Kuwait e uno in Arabia Saudita.Cbs News ha inoltre riferito che altri 15 militari americani sono rimasti feriti ieri sera in un attacco di droni iraniani contro la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. La maggior parte di loro sarebbe già rientrata in servizio, secondo fonti citate dall’emittente.Il capo di stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, il generale Dan Kane, ha spiegato che la maggior parte delle ferite tra i militari statunitensi è stata causata da attacchi con droni iraniani.
Una nave mercantile della Malesia bloccata nello Stretto di Hormuz ha ottenuto il permesso di transitare ed è ora diretta verso la propria destinazione. Lo ha reso noto martedì il Ministero degli Esteri malese. Secondo quanto riferito, si tratta di una delle sette imbarcazioni malesi rimaste ferme nell’area negli ultimi giorni. Il via libera è arrivato dopo colloqui diplomatici con funzionari dell’Iran guidati dal primo ministro malese Anwar Ibrahim. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sulla nave o sulla destinazione finale, ma ha sottolineato in una nota l’importanza di garantire rotte marittime sicure e aperte, nel rispetto del diritto internazionale. Kuala Lumpur ha inoltre espresso l’auspicio che prosegua il dialogo diplomatico per mantenere pace e stabilità nella regione, in un contesto segnato da crescenti tensioni nel Golfo Persico e lungo una delle principali arterie del traffico energetico mondiale.
L’Arabia Saudita ha reso noto che sette missili balistici lanciati dall’Iran hanno puntato la Provincia Orientale del regno, area strategica per la produzione petrolifera, con detriti caduti nelle vicinanze di infrastrutture energetiche.A riferirlo è stato il portavoce militare saudita, il generale Turki al-Malki, in una breve dichiarazione. Secondo quanto comunicato, i sistemi di difesa avrebbero intercettato i missili, ma frammenti sono precipitati al suolo nei pressi di impianti energetici.Le autorità saudite non hanno fornito dettagli sull’entità dei danni né indicato quali strutture siano state coinvolte, precisando che “è in corso una valutazione” della situazione sul terreno.La Provincia Orientale dell’Arabia Saudita ospita alcune delle principali infrastrutture petrolifere del Paese, considerate strategiche per il mercato energetico globale, e in passato è già stata oggetto di attacchi missilistici e con droni nel contesto delle tensioni regionali tra Riad e Teheran.Non sono state segnalate, al momento, vittime o interruzioni della produzione energetica.
Il Giappone ha annunciato il rilascio su cauzione di un cittadino giapponese detenuto in Iran dallo scorso gennaio. Lo ha reso noto martedì il capo di gabinetto Minoru Kihara nel corso di una conferenza stampa a Tokyo. Kihara ha spiegato che il rilascio è stato confermato lunedì e che il governo giapponese continua a chiedere alle autorità iraniane la completa liberazione della persona coinvolta. L’ambasciatore giapponese a Teheran ha incontrato il cittadino rilasciato, che sarebbe in buone condizioni di salute.Le autorità giapponesi non hanno fornito ulteriori dettagli sull’identità del detenuto, ma secondo fonti locali si tratterebbe di un giornalista dell’emittente pubblica NHK.Tokyo ha ribadito che continuerà a lavorare attraverso i canali diplomatici per garantire il pieno rilascio e il rientro in patria del proprio cittadino.