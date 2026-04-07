Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: "È un uomo fantastico"

Durante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald Trump, mettendolo in collegamento con la folla. Al telefono, Trump ha elogiato Orbán definendolo “un uomo fantastico” e lodando la sua politica sull’immigrazione: “Ha mantenuto il Paese in buone condizioni”, ha detto, tra gli applausi dei circa 5mila presenti. “Mi piace molto, ma se non pensassi che abbia fatto un buon lavoro, non farei una telefonata come questa”, ha aggiunto.

La visita di Vance punta a rafforzare la campagna elettorale del leader di Fidesz, candidato al quinto mandato consecutivo. Ma la sfida resta aperta: il partito Tisza guidato da Péter Magyar è in crescita e potrebbe interrompere i 16 anni di governo di Orbán, segnando un passaggio politico storico per il Paese.