Ungheria, Vance: "Orbán il leader più influente in Europa, un modello per il continente"

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è in Ungheria nel tentativo di ribaltare le sorti di una campagna elettorale in cui Viktor Orbán, in corsa per il suo quinto mandato consecutivo come primo ministro e stretto alleato del presidente Donald Trump, è in svantaggio nei sondaggi. Un segnale chiaro da parte della Casa Bianca in vista del voto di domencia, con Vance che nel suo viaggio di due giorni parteciperà anche a uno dei comizi di Orbán.

“Penso che Viktor Orbán sia stato il leader più influente in Europa sulla questione della sicurezza e dell’indipendenza energetica”, ha dichiarato Vance durante un punto stampa a margine di un incontro a Budapest con il primo ministro ungherese. “È buffo vedere i primi ministri e i leader di alcune capitali dell’Europa occidentale parlare della crisi energetica quando, francamente, avrebbero dovuto seguire le politiche di Viktor Orbán in Ungheria – ha proseguito – E se lo avessero fatto, la crisi energetica che stanno vivendo sarebbe molto meno grave perché ciò che sta accadendo in Ungheria in questo momento è che, sì, i prezzi dell’energia sono elevati, ma qui sono molto meno elevati di quanto lo siano quasi ovunque in Europa”. “E questo grazie alla leadership dell’uomo che mi sta accanto. E penso che quella leadership possa fornire un modello per il continente”, ha concluso Vance.