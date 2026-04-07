Ucraina, drone russo contro autobus su Nikopol uccide 4 persone: le immagini subito dopo l'attacco

Quattro persone sono rimaste uccise e altre dodici ferite in un attacco russo contro un autobus a Nikopol , in Ucraina. Lo riportano i media locali, citando il governatore di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha. L’autobus – viene spiegato – si stava avvicinando a una fermata. “Non si è trattato di un attacco casuale. Si tratta di terrorismo deliberato contro i civili. Contro persone che stavano semplicemente svolgendo le loro attività quotidiane”, ha dichiarato Ganzha. Le immagini subito dopo l’attacco sono drammatiche.