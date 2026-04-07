Ucraina, drone su autobus a Nikopol: 4 morti. Zelensky: “Terrore russo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X denuncia un nuovo attacco di Mosca con vittime. “Sette persone sono attualmente ricoverate in ospedale dopo che un drone russo a pilotaggio remoto ha colpito un normale minibus a Nikopol. Altre nove hanno ricevuto assistenza sul posto. Tragicamente, quattro persone sono morte“, scrive Zelensky, che aggiunge: “I russi continuano a seminare il terrore deliberatamente contro la popolazione di Nikopol e di altre città e comunità vicine alla linea del fronte – ha aggiunto – gli assassini cercano sempre di spingersi oltre. Devono essere fermati immediatamente e con decisione, e questo si può fare solo insieme, attraverso il coordinamento e rafforzandoci a vicenda nella protezione della vita. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando l’Ucraina“.

Mosca denuncia attacco di Kiev con 3 vittime nella regione russa di Vladimir

Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in un attacco di droni contro un edificio residenziale nel distretto di Aleksandrovsky, nella regione russa di Vladimir. Lo ha riferito il governatore Alexander Avdeyev. Lo riporta Interfax. “Due adulti e un bambino di sette anni sono rimasti uccisi. La figlia di cinque anni è stata tratta in salvo, ma è ricoverata in ospedale con ustioni. Non è in pericolo di vita. I vicini sono vivi”, ha scritto in un messaggio.

Ue: “Minacce russe ai Baltici? Sarebbe attacco a tutta l’Unione”

“Abbiamo visto le notizie diffuse dai media” sulle minacce russe ai Paesi baltici. “Ne siamo a conoscenza. Abbiamo anche visto le reazioni di alcuni Stati membri preoccupati. Ora, credo che da questo podio siamo stati molto chiari sul fatto che un attacco a uno dei nostri Stati membri è un attacco all’Unione europea nel suo complesso”. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa. “Abbiamo anche fatto della protezione dei nostri Stati membri e dell’Ue nel suo insieme una priorità assoluta nei nostri quattro programmi principali. Vorrei ricordare che abbiamo l’Iniziativa di difesa dai droni e lo scudo aereo, solo per citarne alcuni che potrebbero essere rilevanti in questo caso. Ma per ora, ovviamente, stiamo seguendo da vicino quello che sta succedendo”, ha aggiunto. Il portavoce ha poi precisato che non si riferiva all’articolo 42.7 del Trattato sulla mutua assistenza militare, “ma ai progetti faro proposti nella tabella di marcia per lavorare fianco a fianco con i nostri Stati membri al fine di proteggere l’Unione europea nel suo complesso”.Ieri, il ministero degli Esteri russo ha lanciato velate minacce agli Stati baltici, affermando che gli alleati dell’Ucraina starebbero consentendo l’utilizzo del loro spazio aereo per colpire i porti russi nel Mar Baltico. Parlando con i giornalisti a Mosca, la portavoce Maria Zakharova ha dichiarato che gli Stati baltici “hanno ricevuto un avvertimento adeguato”. “Se i regimi di questi Paesi hanno abbastanza buon senso, ascolteranno. In caso contrario, dovranno affrontare una risposta”, ha aggiunto Zakharova, secondo quanto riportato dai media statali russi.

Ucraina, Vance: “Trump e Orban i leader che hanno fatto di più per la pace”

Orban si è comportato da “statista” nei confronti di Russia e Ucraina, lui e Trump, sono “i due leader che hanno fatto di più per porre fine a quel conflitto distruttivo”. Lo ha affermato il vicepresidente americano JD Vance dopo un incontro a Budapest con il primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo riporta il Guardian. “La sua leadership è stata un partner per la pace di gran lunga più importante e costruttivo di quasi chiunque altro, in qualsiasi altra parte del mondo”, ha aggiunto.