Iran, attacco alla linea ferroviaria a Karaj: feriti portati via in barella

La Mezzaluna Rossa in Iran ha dichiarato che un attacco aereo ha colpito la linea ferroviaria a Karaj, causando alcuni feriti. In un video diffuso dall’organizzazione umanitaria mostra i soccorritori mentre trasportano una delle vittime su una barella. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno dichiarato che una serie di attacchi aerei ha distrutto un ponte ferroviario a Kashan, una stazione ferroviaria a Mashhad e un ponte autostradale vicino a Tabriz. Né gli Stati Uniti né Israele hanno rivendicato gli attacchi.