Iran, a Teheran proteste di cittadini e medici contro i continui attacchi americani

Mentre la guerra in Iran entra nella sua sesta settimana, i residenti di Teheran faticano a gestire gli attacchi nella città che è stata pesantemente presa di mira. Nelle strade sono stati rilevati posti di blocco schierati vicino agli uffici governativi. In Piazza Azadi, sede dell’iconica Torre Azadi, gli ingorghi sono meno comuni rispetto a prima della guerra, poiché scuole, università e molte istituzioni governative sono chiuse. Lunedì mattina il fumo si è alzato vicino alla piazza dopo che un attacco aereo ha colpito la Sharif University of Technology.

Successivamente, centinaia di medici e infermieri si sono riuniti davanti all’ospedale ‘Imam Khomeini’ per un sit-in di protesta contro gli attacchi alle strutture sanitarie da parte di Stati Uniti e Israele. Ore dopo, Trump ha affermato di “non essere affatto” preoccupato di commettere possibili crimini di guerra e ha nuovamente minacciato di distruggere i ponti e le centrali elettriche dell’Iran se Teheran non rispetterà il suo ultimatum di martedì alle 20, termine ultimo per la riapertura dello Stretto di Hormuz.