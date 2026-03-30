Stati Uniti, Donald Trump mostra il rendering della nuova sala da ballo della Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One i rendering della nuova ala est della Casa Bianca, progetto che prevede la costruzione di una sala da ballo del valore di 400 milioni di dollari. Trump ha sottolineato che il progetto è “in anticipo sui tempi e al di sotto del budget”, spiegando che la nuova sala da ballo è necessaria per ospitare eventi ufficiali senza ricorrere a tendoni sul prato. L’edificio avrà vetri antiproiettile e tetti e soffitti “a prova di drone”.

L’ala est era stata demolita lo scorso ottobre senza preavviso e da allora sono in corso i lavori preparatori nel sottosuolo. I funzionari della Casa Bianca precisano che la costruzione in superficie non inizierà prima di aprile. Il presidente ha giustificato la presentazione dei rendering: “Lo sto facendo ora perché è più facile. Sono così impegnato che non ho tempo per farlo, ma sto combattendo guerre e altre cose”.

Trump ha anche rivelato che la sala da ballo includerà un bunker militare. “L’esercito sta costruendo un enorme complesso al di sotto della sala da ballo”, ha detto ai giornalisti.