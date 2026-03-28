Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita. Israele: “Primo missile in arrivo dallo Yemen”. Pasdaran prendono di mira nave americana

Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente

Gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di terra alle porte dell’Iran, e il presidente Usa Donald Trump dovesse dare il via libera. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente, anche mentre Trump valuta i colloqui di pace con Teheran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ciò si aggiungerebbe ai circa 5.000 marines e ai 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata già inviati nella regione.

Intanto si continua a combattere: l’esercito israeliano fa sapere che sta sferrando attacchi contro “obiettivi del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”. Colpita da un attacco iraniano una base americana in Arabia Saudita: una decina i feriti.