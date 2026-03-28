Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita. Israele: “Primo missile in arrivo dallo Yemen”. Pasdaran prendono di mira nave americana

Gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di terra alle porte dell’Iran, e il presidente Usa Donald Trump dovesse dare il via libera. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente, anche mentre Trump valuta i colloqui di pace con Teheran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ciò si aggiungerebbe ai circa 5.000 marines e ai 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata già inviati nella regione.
Intanto si continua a combattere: l’esercito israeliano fa sapere che sta sferrando attacchi contro “obiettivi del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”. Colpita da un attacco iraniano una base americana in Arabia Saudita: una decina i feriti.
Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha riferito di aver avuto “ampie discussioni” con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sulle ostilità regionali in corso e sugli sforzi volti a porre fine alla guerra. Pezeshkian è stato informato sugli sforzi diplomatici del Pakistan, compiuti dal ministro degli Esteri Ishaq Dar e dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Maresciallo Asim Munir, per coinvolgere gli Stati Uniti, i Paesi del Golfo e altri Paesi islamici al fine di creare condizioni favorevoli ai colloqui di pace, ha affermato l’ufficio di Sharif in una nota. Sharif ha espresso la speranza che “si possa trovare collettivamente una via percorribile per porre fine alle ostilità” durante la conversazione, durata più di un’ora. Pezeshkian ha elogiato gli sforzi di pace del Pakistan, sottolineando la necessità di costruire fiducia per facilitare il dialogo e la mediazione, secondo quanto riportato nella dichiarazione.
Un portavoce delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che le forze di Teheran hanno preso di mira una nave di supporto militare statunitense “a notevole distanza dal porto di Salalah, in Oman”. Ne dà notizia Al Jazeera affermando che in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, si legge: “come già annunciato, la Repubblica Islamica dell’Iran rispetta la sovranità nazionale del fraterno e amico Oman”.
Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha avvertito i Paesi del Golfo di non aiutare gli Usa se vogliono sicurezza. “Abbiamo ripetuto più volte che l’Iran non effettua attacchi preventivi, ma reagiremo con forza se le nostre infrastrutture o i nostri centri economici saranno presi di mira.Ai paesi della regione: se volete sviluppo e sicurezza, non permettete ai nostri nemici di condurre la guerra dai vostri territori”, ha affermato Pezeshkian su X.
I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno riferito che stanno valutando la chiusura dello stretto di Bab al-Mandab che congiunge il Mar Rosso con il golfo di Aden. “Abbiamo sviluppato un piano per impedire il passaggio delle navi israeliane attraverso lo stretto di Bab al-Mandab”, ha detto un alto consigliere Houthi citato dll’emittente qatariota Al-Araby. Il gruppo ha rivendicato oggi la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele, il primo dall’inizio della guerra in Iran.
Il Bahrein, che ospita la Quinta Flotta statunitense, ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno reagito a 20 attacchi missilistici e 23 attacchi di droni nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero totale di proiettili lanciati contro il Paese a maggioranza sciita a 174 missili e 385 droni dall’inizio della guerra in Iran, il 28 febbraio.
L’Idf ha affermato di aver ucciso due alti funzionari dell’unità comunicazioni di Hezbollah in un attacco aereo a Beirut durante la notte. Ne dà notizia Times of Israel spiegando che le vittime sono Ayyoub Hussein Yaacoub e Yasser Mohammad Mubarak, entrambi membri di spicco dell’unità, che secondo l’esercito è responsabile del “mantenimento della continuità delle comunicazioni” all’interno di Hezbollah e della supervisione dello “sviluppo, della manutenzione e dell’utilizzo dei sistemi di comunicazione” impiegati dal gruppo. L’Aeronautica e la Marina israeliane hanno effettuato decine di attacchi aerei contro siti di Hezbollah in tutto il Libano durante la notte, anche a supporto delle truppe di terra che operano nel sud.
Il bilancio dei feriti dell’attacco missilistico avvenuto questa mattina ad Abu Dhabi è salito da cinque a sei. Un cittadino pakistano è rimasto ferito a causa della caduta di detriti nelle vicinanze della zona economica Khalifa di Abu Dhabi, in seguito all’intercettazione di un missile balistico da parte dei sistemi di difesa aerea. L’attacco ha provocato tre incendi nella zona, che sono stati domati.
Un raid aereo ha colpito l’Università di Scienza e Tecnologia di Teheran, in Iran, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Irna. L’attacco ha danneggiato edifici adibiti alla ricerca e alla didattica, ha riferito Irna citando l’ufficio stampa dell’università.
Un attacco aereo ha colpito l’area della centrale nucleare iraniana di Bushehr poco prima di mezzanotte, secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana per l’energia atomica. L’attacco, il terzo in 10 giorni, non ha causato danni materiali e non ci sono state vittime, secondo l’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran. Non sono stati segnalati guasti tecnici presso l’impianto. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha dichiarato di essere stata informata dell’attacco da Teheran.
Il ministero degli Esteri del Pakistan ha annunciato di aver organizzato un incontro a Islamabad “per consultazioni” con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto in cui verrà affrontato il tema della guerra in Iran. “Su invito del vicepremier e ministro degli Esteri, Mohammad Ishaq Par, il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, e il ministro degli Esteri dell’Egitto, Badr Abdelatty, visiteranno Islamabad dal 29 al 30 marzo 2026. Durante la visita, i ministri degli Esteri avranno approfonditi colloqui su una serie di questioni, tra cui gli sforzi per allentare le tensioni nella regione. Le personalità in visita incontreranno anche il premier”, si legge in una nota del ministero degli Esteri del Pakistan.
L’Autorità per l’aviazione civile del Kuwait ha dichiarato che l’aeroporto internazionale del Paese è stato colpito da attacchi con droni. Gli attacchi, ha aggiunto, hanno gravemente danneggiato i sistemi radar dello scalo. Al momento non sono state segnalate vittime.
I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, dopo aver rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele, il primo dall’inizio della guerra in Medioriente, hanno avvertito che le loro operazioni “continueranno fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e fino a quando non cesserà l’aggressione contro tutti i fronti della resistenza”. Lo riporta Al Jazeera.
I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele, il primo dall’inizio della guerra in Medioriente. Il generale di brigata Yahya Saree, portavoce militare del gruppo, ha rilasciato una dichiarazione a riguardo questa mattina tramite l’emittente televisiva satellitare dei ribelli, Al-Masirah. L’esercito israeliano ha affermato di aver intercettato il missile. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che venerdì Saree aveva segnalato, in una dichiarazione ambigua, che i ribelli si sarebbero uniti alla guerra che ha sconvolto la regione e scosso l’economia globale.
Fonti consultate da Associated Press hanno riferito che più di due dozzine di soldati statunitensi sono rimaste ferite negli attacchi iraniani contro una base aerea saudita nei giorni scorsi. L’Iran ha lanciato sei missili balistici e 29 droni contro la base aerea saudita Prince Sultan in un attacco avvenuto venerdì che ha ferito almeno 15 soldati, di cui cinque in modo grave, secondo le fonti, che hanno parlato a condizione di rimanere anonime. Funzionari statunitensi avevano inizialmente riferito che almeno 10 soldati erano rimasti feriti, di cui due in modo grave. La base era già stata attaccata due volte all’inizio della settimana, compreso un incidente che ha ferito 14 soldati statunitensi, secondo fonti informate. Situata a circa 96 chilometri dalla capitale saudita Riyadh, la base è gestita dalla Royal Saudi Air Force, ma è utilizzata anche dalle truppe statunitensi.
La Tailandia ha raggiunto un accordo con l’Iran per consentire alle petroliere thailandesi di attraversare in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato sabato il Primo Ministro del Paese del Sud-est asiatico. Lo riporta Al Arabija sul sito web. Le forze iraniane hanno di fatto ridotto al minimo il traffico marittimo attraverso lo stretto durante la guerra in Medio Oriente, iniziata alla fine del mese scorso. È stato raggiunto un accordo che consentirà alle petroliere thailandesi di transitare in sicurezza attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha dichiarato il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul in una conferenza stampa, aggiungendo che questo sviluppo attenuerà le preoccupazioni relative alle importazioni di carburante.”Con questo accordo in vigore, c’è maggiore fiducia che interruzioni come quelle verificatesi all’inizio di marzo non si ripeteranno”, ha aggiunto.Secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), oltre l’80% del petrolio greggio e del gas naturale liquefatto (GNL) che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz è destinato all’Asia.
Israele afferma di aver ricevuto il primo missile in arrivo dallo Yemen, mentre la guerra in Medio Oriente si intensifica. Gli attacchi sembrano essersi intensificati nella guerra in Medio Oriente con il conflitto Usa-Iran, compresi gli attacchi contro le installazioni nucleari iraniane e un attacco missilistico iraniano che ha ferito militari statunitensi e danneggiato aerei in una base in Arabia Saudita. Ieri l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra ha dichiarato che Teheran ha accettato di “facilitare e accelerare” gli aiuti umanitari attraverso lo Stretto di Hormuz. Il piano di aiuti rappresenterebbe la prima svolta in questa cruciale via navigabile dopo un mese di guerra. Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha ribadito il suo desiderio che l’Arabia Saudita e Israele normalizzino le relazioni al termine del conflitto, sebbene permangano ostacoli significativi.
Ieri il generale di brigata Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi, ha diffuso una dichiarazione preregistrata in cui delineava diverse modalità con cui i ribelli potrebbero unirsi alla guerra a sostegno dell’Iran.”Affermiamo di essere pronti a intervenire militarmente in ognuno dei seguenti casi”, ha dichiarato Saree. Tra questi casi, “la continuazione dell’escalation contro la Repubblica Islamica e l’Asse del Jihad e della Resistenza, come dettato dal teatro delle operazioni militari”.
Se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovesse dare il via libera, gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di terra alle porte dell’Iran. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente, anche mentre Trump valuta i colloqui di pace con Teheran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ciò si aggiungerebbe ai circa 5.000 marines e ai 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata già inviati nella regione. Le truppe aggiuntive includerebbero probabilmente fanteria, veicoli corazzati e supporto logistico, spiega il Wsj, osservando che si tratta di un numero di gran lunga inferiore ai 150.000 soldati che gli Stati Uniti hanno schierato nel marzo 2003 per invadere l’Iraq, un paese molto più piccolo dell’Iran sia in termini di superficie che di popolazione.
Il presidente Usa Donald Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti ridurrebbero la propria spesa per proteggere gli altri paesi della NATO, dopo che alcune nazioni europee hanno respinto le sue richieste di sostegno nella sua guerra contro l’Iran. Lo riporta la Cnn. “Penso che sia stato un errore enorme che la NATO non fosse presente”, ha detto Trump a Miami.“Questo farà guadagnare molti soldi agli Stati Uniti perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per la NATO, centinaia di — per proteggerli, e saremmo sempre stati lì per loro, ma ora, viste le loro azioni, immagino che non sia più necessario, vero?”, ha detto inoltre. “Perché dovremmo esserci per loro se loro non sono lì per noi?”, ha aggiunto Trump.
Almeno 10 militari americani sono rimasti feriti nell’attacco alla base aerea “Prince Sultan”, secondo quanto riferiscono due funzionari statunitensi a conoscenza della situazione. Due dei soldati hanno riportato ferite gravi, ha riferito uno dei funzionari. Le fonti hanno parlato in forma anonima per poter discutere di questioni militari delicate.