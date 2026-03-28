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sabato 28 marzo 2026

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Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream Fest

LaPresse
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Fort Lauderdale, in Florida, si tinge di rosa in questo fine settimana in occasione del debutto del Barbie Dream Fest, il primo evento in assoluto nel suo genere dedicato a celebrare l’eredità di uno dei marchi più iconici al mondo.
Il Dream Fest è pensato per rendere omaggio al passato di Barbie e allo stesso tempo ispirare le nuove generazioni a sognare in grande, proprio come Barbie ha incoraggiato a fare per decenni.

I partecipanti si immergono completamente nel mondo di Barbie, esplorando la Barbie Dream House, pattinando in una pista a tema, fermandosi nei glam bar e prendendo parte a sessioni di conferenze ispiratrici volte all’empowerment e all’espressione di sé.
Il festival vede anche la partecipazione di icone di alto profilo legate a Barbie, tra cui Serena Williams, Marlee Matlin e Angel Reese — donne che riflettono il messaggio in continua evoluzione e di empowerment che sta dietro al marchio.