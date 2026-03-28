Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream Fest

Fort Lauderdale, in Florida, si tinge di rosa in questo fine settimana in occasione del debutto del Barbie Dream Fest, il primo evento in assoluto nel suo genere dedicato a celebrare l’eredità di uno dei marchi più iconici al mondo.

Il Dream Fest è pensato per rendere omaggio al passato di Barbie e allo stesso tempo ispirare le nuove generazioni a sognare in grande, proprio come Barbie ha incoraggiato a fare per decenni.

I partecipanti si immergono completamente nel mondo di Barbie, esplorando la Barbie Dream House, pattinando in una pista a tema, fermandosi nei glam bar e prendendo parte a sessioni di conferenze ispiratrici volte all’empowerment e all’espressione di sé.

Il festival vede anche la partecipazione di icone di alto profilo legate a Barbie, tra cui Serena Williams, Marlee Matlin e Angel Reese — donne che riflettono il messaggio in continua evoluzione e di empowerment che sta dietro al marchio.