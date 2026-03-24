Libano, Israele diffonde video di attacchi contro Hezbollah

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah in Libano. Nelle immagini, i missili di Tel Aviv raggiungono diverse strutture, ridotte a un ammasso di macerie. I raid hanno colpito diverse zone nel sud del Paese, tra cui una stazione di servizio della società Amana a Rashidieh, nei pressi della città portuale di Tiro, provocando un’enorme colonna di fumo e fiamme. Secondo un bilancio preliminare del Ministero della Salute libanese, un attacco israeliano sferrato martedì mattina contro un condominio a Bchamoun, a circa 10 chilometri a sud-est di Beirut, ha inoltre causato la morte di almeno due persone.