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martedì 24 marzo 2026

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Libano, Israele diffonde video di attacchi contro Hezbollah

LaPresse
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L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah in Libano. Nelle immagini, i missili di Tel Aviv raggiungono diverse strutture, ridotte a un ammasso di macerie. I raid hanno colpito diverse zone nel sud del Paese, tra cui una stazione di servizio della società Amana a Rashidieh, nei pressi della città portuale di Tiro, provocando un’enorme colonna di fumo e fiamme. Secondo un bilancio preliminare del Ministero della Salute libanese, un attacco israeliano sferrato martedì mattina contro un condominio a Bchamoun, a circa 10 chilometri a sud-est di Beirut, ha inoltre causato la morte di almeno due persone.