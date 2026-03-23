Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 23 marzo 2026

Ultima ora

Londra, a fuoco ambulanze di un ente ebraico: polizia indaga su presunto attacco antisemita

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Quattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione benefica ebraica di Londra sono state date alle fiamme lunedì mattina nella capitale britannica. La polizia sta indagando come un crimine d’odio. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato il “profondamente scioccante attacco incendiario antisemita“. Gli agenti e i vigili del fuoco sono intervenuti a Golders Green, quartiere a nord di Londra che ospita la più grande comunità ebraica della città, dopo aver ricevuto segnalazioni di un incendio.