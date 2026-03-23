Londra, a fuoco ambulanze di un ente ebraico: polizia indaga su presunto attacco antisemita

Quattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione benefica ebraica di Londra sono state date alle fiamme lunedì mattina nella capitale britannica. La polizia sta indagando come un crimine d’odio. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato il “profondamente scioccante attacco incendiario antisemita“. Gli agenti e i vigili del fuoco sono intervenuti a Golders Green, quartiere a nord di Londra che ospita la più grande comunità ebraica della città, dopo aver ricevuto segnalazioni di un incendio.