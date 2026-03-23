Londra, incendiate ambulanze della comunità ebraica. La polizia: “Atto antisemita”

Quattro ambulanze appartenenti al servizio di soccorso della comunità ebraica Hatzola sono state incendiate a Golders Green, quartiere nel nord-ovest di Londra. La polizia ha confermato che l’incidente è trattato come un ‘crimine d’odio antisemita’. Lo riferisce il Guardian. Sei autopompe e circa 40 vigili del fuoco sono stati inviati sul luogo dell’incendio. Diverse bombole presenti sui mezzi sono esplose, causando la rottura delle finestre di un vicino edificio residenziale. Non sono stati segnalati feriti.

Cosa è il servizio di Hatzola

Hatzola è una organizzazione ebraica senza scopo di lucro gestita da volontari che fornisce gratuitamente assistenza medica di emergenza e trasporto in ospedale. Dal 1979 è al servizio della comunità di Golders Green, nel nord di Londra, che conta una numerosa popolazione ebraica.

This is a deeply shocking antisemitic arson attack.



My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news.



Antisemitism has no place in our society.



Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

Starmer: “Grave incendio doloso antisemita”

Il premier Keir Starmer ha espresso la sua condanna con un post su X. “Questo è un incendio doloso a sfondo antisemita di grande gravità. Il mio pensiero va alla comunità ebraica, che questa mattina si è svegliata con questa terribile notizia. L’antisemitismo non ha posto nella nostra società”, scrive il primo ministro.