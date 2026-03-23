Londra, incendiati veicoli del servizio di ambulanze ebraico

Almeno quattro ambulanze appartenenti a Hatzola Northwest, un’organizzazione di volontari che fornisce assistenza medica d’emergenza, sono state incendiate nelle scorse ore a Londra. La polizia della capitale inglese ha aperto una indagine ipotizzando un crimine d’odio antisemita.

Gli agenti sono intervenuti a Golders Green, un quartiere londinese con una numerosa popolazione ebraica, in seguito a segnalazioni di un incendio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Londra, diverse bombole di gas a bordo dei veicoli sono esplose, provocando la rottura dei vetri di un condominio adiacente. Non sono stati segnalati feriti e l’incendio è stato domato. Le case nei dintorni sono state evacuate a scopo precauzionale.

La polizia starebbe dando la caccia a tre sospetti, ma non sono stati ancora effettuati arresti. Il numero di episodi di antisemitismo segnalati in tutto il Regno Unito è aumentato vertiginosamente dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre del 2023, secondo il Community Security Trust, che si occupa della protezione della comunità ebraica. Il gruppo ha registrato 3.700 casi nel 2025, rispetto ai 1.662 del 2022.