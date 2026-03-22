Israele, Katz: "Io e Netanyahu abbiamo ordinato la distruzione di tutti i ponti sul fiume Litani in Libano"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ampliato l’elenco degli obiettivi militari in Libano per includere tutti i ponti sul fiume Litani, punto focale del rinnovato conflitto tra Israele e Hezbollah. “Il primo ministro Benjamin Netanyahu ed io abbiamo ordinato all’Idf di distruggere immediatamente tutti i ponti sul fiume Litani utilizzati per attività terroristiche, al fine di impedire il passaggio verso sud dei terroristi di Hezbollah e delle loro armi”, ha dichiarato Katz, che ha aggiunto di aver dato anche l’ordine di “accelerare la demolizione delle abitazioni libanesi nei villaggi di confine“. Katz accusa Hezbollah di utilizzare i valichi sul corso d’acqua, circa 30 chilometri a nord del confine israeliano, per spostare combattenti e armi nel sud del Libano.