Usa, la star di '19 Kids and Counting' Joseph Duggar arrestato per abusi su minore: i video in caserma

Joseph Duggar, la cui famiglia è stata protagonista del reality show televisivo ’19 Kids and Counting’ sul canale TLC, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina quando aveva nove anni. Una ragazza di 14 anni ha contattato la polizia in merito a diversi episodi che hanno coinvolto Duggar durante una vacanza in famiglia a Panama City Beach, in Florida, nel 2020, quando lei aveva nove anni. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che la vittima ha accusato Duggar di averle ripetutamente chiesto di sedersi sulle sue ginocchia e di averle toccato le cosce, la biancheria intima e i genitali mentre erano seduti sul divano durante la vacanza. La giovane ha anche affermato che Duggar si è scusato per il suo comportamento e ha smesso dopo le scuse.

Non è la prima volta che la famiglia Duggar viene coinvolta in questo tipo di situazione. Il fratello maggiore di Joseph, Josh Duggar, era stato accusato di aver molestato cinque bambini, tra cui quattro delle sue sorelle e dal 2022 sta scontando una condanna a 12 anni di carcere per possesso di immagini di abusi sessuali su minori. La famiglia Duggar era diventata famosa grazie al loro reality show televisivo, che documentava la vita dei genitori, Jim Bob e Michelle Duggar, alle prese con la crescita di 19 figli, i cui nomi iniziano tutti con la lettera J.