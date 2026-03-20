Spagna, un piccione fa i suoi bisogni in testa al sindaco di Madrid durante un discorso

Poteva succedere solo durante un evento sulla libertà di espressione. Un piccione ha deciso che era il momento e il luogo giusto per fare i propri bisogni proprio sulla testa del sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida, mentre stava concludendo il suo discorso per inaugurare un monumento dedicato alla libertà di stampa e di espressione.

Con grande aplomb, il sindaco si è pulito gli escrementi commentando divertito l’accaduto, con un assistente che è accorso rapidamente in suo aiuto: “Mi ero tagliato i capelli ieri – ha scherzato Martínez Almeida – Vedete quando dico che il giornalismo è una professione rischiosa, è perché anche chi di noi non è giornalista corre il rischio che gli capiti qualcosa mentre è con voi”.