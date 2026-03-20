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venerdì 20 marzo 2026

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Spagna, lo studente statunitense James Gracey è stato trovato morto al largo di Barcellona

LaPresse
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Le autorità spagnole hanno rinvenuto il corpo di James Gracey, lo studente universitario dell’Illinois che risultava scomparso. La salma del ventenne è stato ritrovata in mare, al largo di una spiaggia di Barcellona, nei pressi del luogo in cui era stato visto l’ultima volta fuori da un locale notturno insieme ai suoi amici nelle prime ore di martedì mattina. Gracey non era mai tornato nella stanza che aveva affittato con i suoi compagni per le vacanze di primavera. Le indagini sulla causa della morte proseguono.