Iran, Netanyahu: "C'è chi pensa davvero che qualcuno possa dire al presidente Trump cosa fare?"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dedicato gran parte di una sua conferenza stampa a smentire che il suo governo abbia spinto gli Stati Uniti alla guerra contro l’Iran. “Non è solo una bufala, è ridicolo. C’è chi pensa davvero che qualcuno possa dire al presidente Trump cosa fare? Andiamo”, ha dichiarato Netanyahu. “Il presidente Trump prende sempre le sue decisioni in base a ciò che ritiene sia bene per l’America. E, se posso aggiungere, penso anche a ciò che è bene per le generazioni future”, ha aggiunto.