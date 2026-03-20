Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 20 marzo 2026

Ultima ora

Iran, Netanyahu: "C'è chi pensa davvero che qualcuno possa dire al presidente Trump cosa fare?"

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dedicato gran parte di una sua conferenza stampa a smentire che il suo governo abbia spinto gli Stati Uniti alla guerra contro l’Iran. “Non è solo una bufala, è ridicolo. C’è chi pensa davvero che qualcuno possa dire al presidente Trump cosa fare? Andiamo”, ha dichiarato Netanyahu.  “Il presidente Trump prende sempre le sue decisioni in base a ciò che ritiene sia bene per l’America. E, se posso aggiungere, penso anche a ciò che è bene per le generazioni future”, ha aggiunto.