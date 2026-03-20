Iran, droni su una raffineria di petrolio in Kuwait. Israele: “Nuova ondata di attacchi su Teheran”

Prosegue la guerra in Medio Oriente. Il Kuwait ha dichiarato nella notte che la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi è stata nuovamente attaccata da droni iraniani, provocando incendi in diverse unità. Intanto le truppe della Idf hanno affermato che gli attacchi sono diretti contro “le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran”. Gli Stati Uniti stanno accelerando il dispiegamento di navi e migliaia di marines nell’area del Golfo, mentre da 6 Paesi, tra cui l’Italia, arriva la proposta di un piano di sicurezza per lo Stretto di Hormuz.

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