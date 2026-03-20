Iran, droni su una raffineria di petrolio in Kuwait. Israele: “Nuova ondata di attacchi su Teheran”

Prosegue la guerra in Medio Oriente. Il Kuwait ha dichiarato nella notte che la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi è stata nuovamente attaccata da droni iraniani, provocando incendi in diverse unità. Intanto le truppe della Idf hanno affermato che gli attacchi sono diretti contro “le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran”. Gli Stati Uniti stanno accelerando il dispiegamento di navi e migliaia di marines nell’area del Golfo, mentre da 6 Paesi, tra cui l’Italia, arriva la proposta di un piano di sicurezza per lo Stretto di Hormuz.
Le autorità del Golfo hanno ordinato che le preghiere dell’Eid al-Fitr, le celebrazioni per la fine del Ramadan, si svolgano quest’anno solo all’interno delle moschee, sospendendo i grandi raduni all’aperto a causa della guerra in corso fra Iran, Israele e Stati Uniti. Lo scrive Al Jazeera spiegando che Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno intimato ai fedeli di non riunirsi nei tradizionali luoghi di preghiera all’aperto. Le autorità hanno affermato che la decisione è stata presa a scopo precauzionale, poiché i governi di tutta la regione stanno rivalutando le manifestazioni pubbliche a causa del conflitto in corso e degli attacchi da parte dell’Iran.
Israele ha colpito alcune città del Libano meridionale, causando numerosi feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa statale libanese Nna parlando di attacchi all’alba sulle città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil. Il ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 1.001 persone in Libano dal 2 marzo, tra cui 79 donne, 118 bambini e 40 operatori sanitari. Più di 2.584 persone sono rimaste ferite.
La guerra contro l’Iran è costata fino a oggi agli Stati Uniti 25.4 miliardi di dollari. E’ quanto si legge sul sito ‘Iran War Cost Tracker’ che monitora in tempo reale l’andamento del costo del conflitto per Washington. Il calcolo – viene spiegato – si effettua sui dati forniti dal Pentagono al Congresso ovvero 11.3 miliardi di dollari nei primi 6 giorni più un miliardo di dollari al giorno in seguito. La guerra, in sintesi, costa agli Stati Uniti 11.5 dollari al secondo
L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito obiettivi in Siria in risposta agli attacchi contro i drusi. L’esercito ha affermato di aver colpito infrastrutture appartenenti alla Siria in risposta agli attacchi contro la popolazione drusa a Sweida, nel sud della Siria. L’agenzia di stampa statale siriana Sana non ha immediatamente confermato l’attacco, che rappresenta il primo raid israeliano contro la Siria nel contesto della guerra con gli Stati Uniti contro l’Iran. Israele ha una significativa popolazione drusa. In passato, Israele è intervenuto in difesa dei drusi in Siria, lanciando decine di raid aerei contro convogli di combattenti governativi e persino colpendo il quartier generale del ministero della Difesa siriano nel centro di Damasco.
L’Arabia Saudita prevede un’impennata del prezzo del petrolio fino a 180 dollari se lo shock energetico dovuto alla guerra in Iran dovesse persistere oltre aprile. Lo scrive il Wall Street Journal. Prezzi così elevati – viene spiegato – potrebbero spingere i consumatori ad adottare abitudini che riducano drasticamente il consumo di petrolio, potenzialmente a lungo termine, o innescare una recessione che danneggerebbe ulteriormente la domanda. Inoltre, rischierebbero di far apparire l’Arabia Saudita come “beneficiaria” di una guerra che non ha iniziato.
Nelle ultime 24 ore, l’Aeronautica israeliana ha colpito oltre 130 obiettivi nell’Iran occidentale e centrale. Lo rende noto l’Idf in un post su Telegram. Gli obiettivi . Viene spiegato – includevano lanciatori di missili balistici, droni e sistemi di difesa aerea appartenenti.
Il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, generale Ali Mohammad Naeini, ha insistito sul fatto che Teheran stia ancora costruendo missili, cercando di smentire l’affermazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui non ne sarebbe più in grado. Facendo riferimento al fatto che le scuole iraniane considerano 20 il punteggio massimo, il generale ha affermato: “Il punteggio della nostra industria missilistica è 20 e non c’è motivo di preoccuparsi a questo proposito, perché produciamo missili anche in condizioni di guerra, il che è straordinario, e non ci sono particolari problemi di stoccaggio”. Quanto alla durata della guerra. “Le persone si aspettano che la guerra continui finché il nemico non sarà completamente annientato”, ha detto il generale riferendosi all’opinione pubblica iraniana. “Questa guerra deve finire quando l’ombra della guerra si sarà dissolta dal Paese”.
“Ve l’avevo detto. L’Europa deve riconoscere i propri errori strategici in campo energetico e geopolitico, espiare le proprie colpe, cambiare la propria leadership nell’UE e il proprio approccio russofobo. Come previsto, un devastante tsunami energetico si abbatterà presto sull’Europa. Come spiegato più volte, l’Europa ha bisogno della Russia per sopravvivere”. Lo ha scritto su X Kirill Dmitriev, Ceo del fondo russo per gli investimenti diretti e negoziatore del Cremlino postando un articolo del Financial Times dove si invita l’Europa a “prepararsi” a uno shock energetico.
L’esercito statunitense sta accelerando il dispiegamento di navi e migliaia di marines nell’area del Golfo nell’ambito della guerra contro l’Iran. Lo afferma ‘Newsmax’ citando funzionari americani. In totale – viene spiegato – si prevede l’invio di tre imbarcazioni e circa 4mila militari. Fra loro ci sarebbe anche il gruppo anfibio ‘Boxer’. Secondo le fonti marinai e marines avrebbero abbreviato il periodo di congedo dopo aver completato la certificazione e l’addestramento per accelerare il loro dispiegamento.
In seguito al recente lancio di missili balistici iraniani contro il nord di Israele, l’esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di attacchi aerei su Teheran. Lo riferiscono i media israeliani.
Le Idf affermano che gli attacchi sono diretti contro “le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran”.
Il Kuwait ha dichiarato nella notte che la raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi è stata nuovamente attaccata da droni iraniani, provocando incendi in diverse unità. La raffineria era già stata colpita giovedì, con conseguenti incendi. Il Kuwait ha affermato che i vigili del fuoco stavano cercando di domare le fiamme e che non si sono registrati feriti nell’immediato. L’attacco iraniano è avvenuto mentre il Kuwait celebrava l’Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro di digiuno musulmano del Ramadan.