Turchia, in migliaia a Istanbul manifestano per l’anniversario della detenzione del sindaco Imamoglu

Decine di migliaia di persone si sono radunate presso il municipio di Istanbul per celebrare un anno dalla detenzione e successiva incarcerazione del sindaco della città, Ekrem Imamoglu, arrestato il 19 marzo 2025 con l’accusa di corruzione. È considerato il principale sfidante al governo decennale del presidente Recep Tayyip Erdogan e la sua incarcerazione è ampiamente considerata come una mossa politica per rimuovere un importante contendente dalla prossima corsa presidenziale, attualmente prevista per il 2028. Ozgur Ozel, presidente del Partito popolare repubblicano, o CHP, a cui appartiene Imamoglu, ha definito la mossa un “colpo di stato“. “Quel colpo di stato va avanti esattamente da 365 anni. La nazione ha resistito al colpo di stato per 365 giorni”, ha detto alla manifestazione, parlando alla folla dall’alto di un autobus. Il sindaco 54enne si trova ad affrontare numerose accuse e processi in corso, oltre alla corruzione. Altre includono accuse di terrorismo, spionaggio, falsificazione del diploma universitario e insulti a funzionari.