Turchia, sindaco di Istanbul Imamoglu condannato a un anno e 8 mesi per insulti a procuratore

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato condannato da un tribunale turco a un anno e 8 mesi di reclusione con l’accusa di avere insultato e minacciato un funzionario pubblico. Imamoglu è agli arresti dal 23 marzo ed è atteso che presenti ricorso contro la sentenza. Il caso ha origine da alcune dichiarazioni rilasciate il 20 gennaio in cui criticava il procuratore capo di Istanbul, Akin Gurlek, accusandolo di prendere di mira esponenti dell’opposizione attraverso indagini di presunta natura politica. Mercoledì il tribunale ha condannato Imamoglu per aver insultato e minacciato Gurlek, ma lo ha assolto dall’accusa di averlo identificato pubblicamente con l’intento di renderlo un bersaglio. Imamoglu, considerato il principale sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan al potere da oltre 20 anni, respinge le accuse e definisce il processo politicamente motivato.

Il suo arresto ha provocato proteste nel paese

L’arresto di Imamoglu è avvenuto a marzo, per corruzione, ha scatenato le più grandi proteste in Turchia degli ultimi 10 anni. Nonostante sia in carcere, Imamoglu rimane il candidato ufficiale alla presidenza del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (Chp), contro il partito Akp (Partito della Giustizia e dello Sviluppo) del presidente Recep Erdogan . Le elezioni sono previste per il 2028, ma potrebbero essere anticipate.