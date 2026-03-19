Regno Unito, il principe William a Bournemouth per il suo progetto contro il fenomeno dei giovani senzatetto

Il Principe William ha incontrato a Bournemouth una delegazione internazionale arrivata nel Regno Unito per studiare da vicino il lavoro della sua organizzazione benefica contro il fenomeno dei giovani senzatetto. Al centro c’è ‘Homewards’, il progetto lanciato dal Principe del Galles nel 2023 con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete per eliminare il problema in tutte le sue forme. William ha incontrato i delegati in rappresentanza di enti di beneficenza, istituzioni scolastiche e amministrazioni locali al molo di Bournemouth, dove hanno conosciuto i responsabili dei servizi locali. Un impegno, quello del Principe, che affonda le radici nella sua infanzia: decisive le visite ai centri di accoglienza insieme alla madre, la principessa Diana, che hanno segnato il suo percorso.