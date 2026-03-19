Libano, il video di due giornalisti di Russia Today sfiorati da una bomba

Due giornalisti dell’emittente statale Russia Today sono rimasti leggermente feriti, dopo che una bomba è precipitata a pochi metri da loro, mentre effettuavano un reportage nel sud del Libano, vicino alla città costiera di Tiro. Steven Sweeney stava realizzando un servizio sugli attacchi israeliani alle infrastrutture durante la guerra contro Hezbollah, assieme al cameraman Ali Reda Sbeiti. Entrambi sono stati trasportati in un ospedale di Tiro per ferite da schegge al braccio. Le circostanze dell’attacco non sono chiare, sebbene Sbeiti abbia affermato che altre troupe televisive stavano effettuando reportage dalla zona, vicino al punto in cui l’esercito israeliano ha preso di mira i ponti sul fiume Litani. Russia Today non ha, al momento, rilasciato dichiarazioni.