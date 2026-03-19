Iran, l'attacco al giacimento di South Pars: l'esplosione e le fiamme

Attacchi aerei hanno colpito il giacimento di gas naturale più grande del mondo, South Pars, in Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha messo in guardia da “conseguenze incontrollabili” che “potrebbero travolgere il mondo intero”. Il ministro della Difesa Israel Katz ha promesso altre sorprese. A Washington, il presidente Donald Trump ha affermato che Israele non attaccherà nuovamente South Pars, ma ha avvertito sui social media che se Teheran attacca ancora le infrastrutture energetiche del Qatar, gli Stati Uniti “distruggeranno completamente” l’intero giacimento iraniano.