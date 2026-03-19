Cisgiordania, i funerali delle tre donne palestinesi uccise da un missile iraniano

Giovedì i familiari hanno celebrato i funerali di tre donne palestinesi, trasportando le salme delle vittime, uccise da un missile iraniano con bombe a grappolo, che mercoledì sera ha colpito un salone di bellezza nel villaggio di Beit Awwa, in Cisgiordania, alle porte di Hebron. 13 i feriti nell’attacco, il primo mortale sul territorio palestinese della Cisgiordania dall’inizio della guerra tra Israele, Usa e Iran. L’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità Palestinese ha identificato le vittime come Sahira, Amal e Mais Masalma, rispettivamente di 50, 36 e 17 anni.