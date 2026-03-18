Libano, Israele diffonde video di un attacco contro Hezbollah

Mercoledì l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe attacchi contro delle postazioni di Hezbollah in Libano. Tel Aviv ha dichiarato di aver “smantellato decine di siti di infrastrutture terroristiche, tra cui depositi di armi, postazioni anticarro, posti di osservazione e pozzi sotterranei”. Nelle immagini aeree si vedono i razzi israeliani colpire numerosi edifici, con grosse e spesse colonne di fumo; inoltre, vengono mostrati anche dei lanciamissili attribuiti a Hezbollah che vengono identificati, presi di mira e poi fatti saltare in aria.