Ucraina, Zelensky: "La Russia, se ha paura, è disposta a rigare dritto"

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la chiave per una risoluzione del conflitto è continuare a esercitare una forte pressione su Mosca. “La Russia opera in modo molto semplice: se ha paura, è disposta a rigare dritto. Se la pressione sulla Russia si indebolisce, la Russia pensa di aver fatto centro e di poter continuare la guerra”, ha spiegato in un video. “Nel frattempo – ha assicurato – non stiamo rimandando i negoziati. Nessuno è deluso dalla diplomazia. Non si tratta di una questione di emozioni, come alcuni potrebbero dire. Si tratta di ciò che i nostri partner sono pronti a fare”.