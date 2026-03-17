Perù, il candidato alla presidenza Becerra muore in un incidente: le immagini dal luogo dello schianto

Napoleón Becerra, 61 anni, candidato del Partito dei Lavoratori e degli Imprenditori del Perù alle elezioni del 12 aprile, è morto in un incidente stradale su una remota autostrada andina mentre si recava a un comizio politico. L’auto di Becerra è uscita di strada nel distretto rurale della città di Pilpichaca, 430 chilometri a sud-est della capitale Lima. Assieme a lui c’erano altri tre passeggeri, che sono rimasti feriti. Il partito di Becerra ha dichiarato che la salma è stata trasportata a Huamanga, capoluogo della regione di Ayacucho dove è avvenuto l’incidente. Da lì è stata poi trasferita a Lima per una cerimonia commemorativa alla quale ha partecipato una grande quantità di persone.