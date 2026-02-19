Perù, il Congresso elegge José María Balcázar: è l’ottavo presidente in 10 anni

Il Congresso peruviano ha eletto il legislatore José María Balcázar come ottavo presidente del Paese in un decennio, in sostituzione di José Jerí, anch’egli ad interim, che era stato destituito martedì con l’accusa di corruzione, a soli quattro mesi dall’inizio del suo mandato. Balcázar, un ex giudice 83enne che rappresenta il partito di sinistra ‘Perú Libre’, ha sconfitto altri tre candidati con la maggioranza dei 130 membri del parlamento. Il continuo avvicendamento alla presidenza in Perù riflette una crisi politica alimentata dalla mancanza di maggioranze legislative per i leader. I legislatori hanno spesso utilizzato un’interpretazione estensiva di un articolo costituzionale relativo alla “incapacità morale permanente” per destituire i presidenti in carica.