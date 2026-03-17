Israele, i video dei missili provenienti dal Libano intercettati dal sistema di difesa

Un testimone ha ripreso un video che mostra il cielo sopra Israele riempirsi di esplosioni, mentre il sistema di difesa antimissilistico intercettava gli attacchi provenienti dal Libano. Nel frattempo, l’Idf ha dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi su Teheran e Beirut. Finora, la guerra ha causato la morte di almeno 1.300 persone in Iran, almeno 850 in Libano e 12 in Israele. Inoltre, l’esercito statunitense afferma che 13 membri delle sue forze armate sono stati uccisi e circa 200 sono rimasti feriti.