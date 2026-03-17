Iran, ondata di attacchi di Israele su Beirut e Teheran. Droni su ambasciata Usa a Baghdad. Esplosioni a Dubai

“Credo che mandare navi da guerra in zone di guerra significherebbe avvicinarsi alla terza guerra mondiale, quindi bene prudenza governo italiano”. Lo dice il ministro per le Infrastutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.”Trump ci ha coinvolto quando e stato attaccato l’Iran? Non mi sembra. Spero che chi ha lanciato questa iniziativa abbia valutato tutte le conseguenze e quindi l’Italia non ha scelto questa guerra. Non è la nostra guerra, non siamo in guerra contro la Russia e contro l’Iran”, afferma.
Una serie di raid aerei israeliani lanciati ieri ha colpito tre aree dell’Iran, prendendo di mira siti e infrastrutture militari iraniane, secondo quanto affermato dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Decine di caccia dell’Aeronautica militare israeliana hanno sganciato decine di bombe durante gli attacchi a Teheran, Shiraz e Tabriz. A Teheran, le Idf affermano di aver bombardato diverse sedi delle forze di sicurezza, tra cui quelle del ministero dell’Intelligence iraniano e della milizia paramilitare Basij, nonché siti utilizzati per lo stoccaggio e il lancio di droni, missili balistici e sistemi di difesa aerea. A Shiraz, l’Aeronautica Militare Israeliana ha colpito una sede delle forze di sicurezza interne iraniane, nonché un deposito di missili balistici, secondo quanto dichiarato dalle Idf. A Tabriz, i caccia israeliani hanno distrutto ulteriori sistemi di difesa aerea “per ampliare la superiorità aerea”. Le Idf riferiscono che gli attacchi fanno parte di una “fase di intensificazione dei colpi ai sistemi e alle capacità fondamentali del regime terroristico iraniano”.
Forti esplosioni sono state sentite a Teheran, capitale dell’Iran. Lo riporta Al Jazeera.
La Corea del Sud ha riferito che 26 delle sue navi e 183 membri dell’equipaggio restano bloccati nelle acque intorno allo Stretto di Hormuz. Il portavoce del ministero degli Esteri sudcoreano, Park Il, ha dichiarato che i funzionari sono in stretto contatto con le autorità portuali dei paesi vicini per facilitare la fornitura di cibo e altri rifornimenti. Park ha aggiunto che, qualora la situazione dovesse peggiorare, verranno adottate ulteriori misure non specificate. La Corea del Sud si è mostrata cauta nel discutere il proprio sostegno agli sforzi statunitensi per la riapertura dello Stretto di Hormuz, dopo che il presidente Donald Trump ha esortato diversi governi, tra cui Seul, a schierare risorse navali. “Il governo manterrà una stretta comunicazione con la controparte statunitense e condurrà un’attenta e scrupolosa valutazione della questione, tenendo conto di vari fattori e dell’evoluzione della situazione regionale”, ha affermato Park.
Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha dichiarato alla televisione di Stato che lo stretto di Hormuz non può più essere “come prima”, con i bombardamenti iraniani impediscono quasi completamente il transito di navi su questa strategica rotta. “Stanno lanciando missili, dovremmo forse restare a guardare senza reagire o no? Naturalmente, è un nostro diritto inalienabile” quello di reagire, “dobbiamo farlo”, ha affermato Qalibaf in un’intervista andata in onda oggi mentre i bombardamenti iraniani continuano a colpire le navi nella regione. “Certamente, d’ora in poi, con gli interventi che si sono verificati, lo Stretto non può più essere, da un punto di vista legale e in termini di transito, come era prima”, ha dichiarato Qalibaf. “Non gode più della sicurezza necessaria”, ha aggiunto. Attraverso lo stretto di Hormuz passa circa il 20% di tutto il petrolio e il gas naturale commercializzati a livello globale.
Le forze di sicurezza del Kuwait hanno arrestato 16 persone sospettate di avere legami con Hezbollah, gruppo militante libanese alleato dell’Iran, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Kuwait News Agency. Il ministero dell’Interno ha dichiarato in un comunicato diffuso ieri sera che i 16 arrestati, 14 originari del Kuwait e due libanesi, intendevano “creare caos e turbare l’ordine pubblico” durante la guerra. Il Ministero non ha reso note le identità degli arrestati. Non è stato immediatamente chiarito se avessero un avvocato. Le autorità hanno trovato armi da fuoco, munizioni, armi, dispositivi di comunicazione criptati e droni. Secondo il ministero, i sospettati miravano a reclutare nuovi membri per Hezbollah. Il Kuwait è da anni teatro di attacchi che le autorità attribuiscono all’Iran.
Un attacco con droni negli Emirati Arabi Uniti ha provocato un incendio in un deposito di petrolio a Fujairah, città sulla costa orientale del Paese, affacciato sul Golfo dell’Oman, già bersaglio di ripetuti attacchi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Wam. Non si sono registrati feriti nell’esplosione. L’episodio è avvenuto dopo una breve chiusura dello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti, avvenuta in seguito a una segnalazione delle forze armate relative a una “minaccia missilistica e di droni proveniente dall’Iran”.
Esplosioni si sono udite a Dubai nelle prime ore di martedì, mentre l’esercito degli Emirati Arabi Uniti si adoperava per intercettare i colpi provenienti dall’Iran, causando una breve chiusura dello spazio aereo del Paese, in concomitanza con nuovi attacchi israeliani nella guerra in Medioriente.Il suono di esplosioni si è udito a Dubai mentre i militari lavoravano per intercettare i missili in arrivo. L’agenzia di stampa statale Wam ha riferito che un attacco di droni ha nuovamente provocato un incendio in un deposito di carburante a Fujairah, un emirato degli Emirati Arabi Uniti ripetutamente preso di mira sulla costa orientale del paese, affacciata sul Golfo dell’Oman. Nessuno è rimasto ferito nell’esplosione.
Un’eplosione è stata segnalata vicino all’ambasciata statunitense a Baghdad. Lo ha riferito una fonte della sicurezza ha riferito ad Al Jazeera Arabic, secondo cui la difesa aerea ha reagito a un attacco di droni contro l’ambasciata. Alcuni video geolocalizzati dalla Cnn sembrano mostrare sistemi di difesa aerea impegnati a intercettare un proiettile sopra la capitale, a circa 600 metri dal complesso dell’ambasciata Usa.
Ondata di attacchi dell’Idf, le forze di difesa israeliane in tre diversi quartieri di Beirut. Sul proprio canale Telegram, Idf ha annunciato una “ulteriore ondata di attacchi contro le infrastrutture terroristiche di Hezbollah a Beirut”.Nella capitale iraniana, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver colpito “infrastrutture del regime terroristico”, mentre a Beirut stanno attaccando obiettivi di Hezbollah
Le sirene d’allarme risuonano nelle comunità del nord di Israele per la segnalazione di un altro attacco missilistico balistico iraniano. “I sistemi di difesa sono al lavoro per intercettare la minaccia”, ha dichiarato l’Idf.