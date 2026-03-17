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martedì 17 marzo 2026

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Iraq, il cielo di Baghdad si illumina quando drone viene intercettato prima che colpisca un hotel di lusso

LaPresse
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Il cielo sopra Baghdad, in Iraq, si è improvvisamente illuminato quando il sistema di difesa statunitense ha intercettato uno dei droni lanciati contro l’hotel di lusso Roya Tulip Al-Rasheed. Secondo i funzionari della sicurezza iracheni, l’attacco sarebbe comunque andato a segno, con alcuni dei droni che hanno colpito l’ultimo piano dell’hotel che ospita delegazioni diplomatiche e organizzazioni internazionali, causando danni ma nessuna vittima. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.