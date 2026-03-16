Israele, schegge di un missile iraniano colpiscono un’abitazione a Gerusalemme

Frammenti di un missile hanno danneggiato il tetto di un edificio lunedì a Gerusalemme, nella parte est della capitale di Israele, durante un attacco iraniano. Detriti di un missile intercettore poi sono caduti vicino all’ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Una scheggia proveniente da una raffica di missili intercettata è planata anche vicino alla Basilica del Santo Sepolcro. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme riferisce che la scheggia è caduta sul tetto che si trova a pochi metri dalla Basilica, costruita nel punto in cui, secondo la tradizione cristiana, Gesù fu crocifisso, fu sepolto ed è risorto. Non sono stati segnalati feriti a seguito dell’impatto.