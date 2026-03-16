Iran, Trump: “Il Regno Unito si è rifiutato di intervenire, non lo dimenticheremo” – La diretta

Mentre prosegue la guerra contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha affermato che la Gran Bretagna si è rifiutata di schierare le portaerei britanniche nell’ambito del conflitto in Medioriente. “Che otteniamo o meno il loro sostegno, posso dire questo: non lo dimenticheremo”, ha affermato Trump.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la Nato si troverà ad affrontare un futuro “molto negativo” se gli alleati non contribuiranno alla messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz nell’ambito del conflitto contro l’Iran. “E’ giusto che coloro che traggono benefici dallo Stretto contribuiscano a garantire che non accada nulla di male”, ha evidenziato in una intervista al Financial Times.
Sullo stretto di Hormuz, “abbiamo missioni e operazioni nella regione. Abbiamo Aspides. Discuteremo con gli Stati membri se è possibile effettivamente modificare il mandato di questa missione. Il punto è che, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri siano disposti a utilizzare effettivamente questa missione, se vogliamo avere sicurezza in questa regione, allora la cosa più facile sarebbe utilizzare l’operazione che abbiamo già in corso e magari modificarla leggermente”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
“Si parla anche di una coalizione dei volenterosi a questo proposito. Ma dobbiamo anche valutare quale potrebbe essere la soluzione più rapida per garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. Ma ovviamente, come potete vedere, non è facile”, aggiunge.
“Abbiamo delle proposte sul tavolo. Ovviamente dobbiamo anche avere il sostegno degli Stati membri. Se gli Stati membri affermano che non faremo nulla al riguardo, ovviamente è una loro decisione, ma dobbiamo discutere su come contribuire a mantenere aperto lo Stretto di Hormuz”, precisa Kallas.
“Anche gli attori o i nostri avversari ne stanno approfittando. Quindi questo è molto chiaro. Ora è nel nostro interesse mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, ed è per questo che stiamo discutendo anche su cosa possiamo fare a questo riguardo, dal lato europeo, siamo stati in contatto con i nostri colleghi a diversi livelli, su questo, ma ovviamente, la situazione è molto volatile”, aggiunge.
Il New York Times ha riportato divergenze di opinione tra Israele e gli Stati Uniti riguardo agli obiettivi della guerra in Iran e ai bersagli da colpire. Secondo il Nyt, sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, avevano messo in guardia Israele dall’attaccare queste riserve petrolifere, temendo che ciò avrebbe spinto l’Iran ad attaccare altre infrastrutture energetiche nel Golfo per rappresaglia. Tuttavia, Israele ha ignorato l’avvertimento e ha attaccato le riserve una settimana fa, provocando vasti incendi e un aumento dei prezzi del petrolio. La Casa Bianca era convinta che il premier israeliano Benjamin Netanyahu “volesse scene drammatiche di Teheran avvolta dal fumo nero della distruzione”.
Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa della città, le autorità di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, stanno intervenendo in seguito a “un incidente che ha visto un missile cadere su un veicolo civile nella zona di Al Bahyan”. L’incidente ha provocato “una vittima di nazionalità palestinese”, si legge in un post su X.
“Penso che anche la Cina debba dare una mano, perché ricava il 90% del suo petrolio dallo Stretto di Hormuz”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista al Financial Times aggiungendo che il suo viaggio a Pechino potrebbe essere rimandato. “Potremmo rimandare”, ha ammesso senza specificare altro.
Interrogata da un parlamentare dell’opposizione sulla possibilità che il Giappone schieri navi delle Forze di autodifesa per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, la premier Sanae Takaichi ha affermato che è difficile rispondere a una domanda ipotetica poiché gli Stati Uniti non hanno ancora avanzato una richiesta simile, ma che il suo governo sta valutando le “risposte necessarie”. “Non abbiamo preso alcuna decisione in merito all’invio di navi di scorta. Continuiamo a valutare cosa il Giappone possa fare autonomamente e cosa sia possibile fare nell’ambito del quadro giuridico”, ha detto Takaichi. Nel corso della sessione, il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi ha dichiarato che il governo non ha “al momento” in programma di inviare le Forze di Autodifesa giapponesi in Medio Oriente, regione da cui il Giappone dipende per oltre il 90% del suo petrolio greggio e l’11% del suo gas naturale liquefatto. Lo riporta l’agenzia Kyodo.
Attacchi contro zone residenziali nella provincia iraniana di Markazi hanno causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre sette. Lo ha riferito il vice governatore della provincia di Markazi all’agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr. Un attacco missilistico avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, ora locale, ha colpito un’area di un villaggio vicino alla città di Arak, uccidendo quattro persone, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Un altro edificio nella città di Mahallat è stato colpito, una persona è morta e sette sono rimaste ferite Nella vicina città di Khomein, la scuola Imam Reza è stata colpita, causando danni alle case circostanti ma senza provocare vittime.
L’Arabia Saudita ha reso noto di aver intercettato questa mattina tre droni sopra la capitale Riad e la regione occidentale del paese. Il ministero della Difesa saudita ha affermato che non si sono registrate vittime né danni. Oltre 60 droni hanno attaccato il Paese del Golfo nel giro di poche ore.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti affermano che l’aeroporto internazionale di Dubai ha gradualmente ripreso alcuni voli a poche ore dall’attacco di un drone. L’Autorità per l’aviazione civile di Dubai ha annunciato che i voli sono operativi verso alcune destinazioni selezionate, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa di Dubai. Questa mattina un drone ha colpito un serbatoio di carburante all’aeroporto, provocando un incendio e costringendo alla sospensione temporanea dei voli.
Il governo australiano ha annunciato che non invierà una nave da guerra in Medio Oriente per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz alla navigazione internazionale. La ministra dei trasporti australiana Catherine King ha detto all’emittente Australian Broadcasting Corp. di non essere a conoscenza di una richiesta di questo tipo ricevuta dall’Australia. “Non invieremo una nave nello Stretto di Hormuz. Sappiamo quanto sia incredibilmente importante, ma non ci è stato chiesto di farlo né è qualcosa a cui stiamo contribuendo”, ha affermato King. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato di aver chiesto a circa sette paesi di inviare navi da guerra per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, mentre gli attacchi iraniani continuavano a colpire i paesi del Golfo.
L’esercito israeliano (Idf) afferma di aver avviato un’operazione di terra mirata contro obiettivi chiave nel Libano meridionale, spingendo ulteriori forze più in profondità nell’area, nell’ambito di una zona cuscinetto ampliata. Secondo quanto riferito dai militari, la 91 Divisione Regionale ‘Galilea’ ha lanciato un’incursione nella tarda serata di sabato nel settore orientale del Libano meridionale, durante la quale le truppe hanno individuato e ucciso diversi membri di Hezbollah. L’Idf afferma che l’operazione mira ad ampliare “l’area di difesa avanzata”. “Questa operazione rientra nell’ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata, che comprende la distruzione delle infrastrutture terroristiche e l’eliminazione dei terroristi operanti nella zona, al fine di rimuovere le minacce e creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti del nord”, ha spiegato l’esercito. Lo riporta il Times of Israel. Nel frattempo, la 146 Divisione di Riserva rimane schierata nel settore occidentale del Libano meridionale, mentre la 36 Divisione sta conducendo un’incursione nella zona di Rab al-Thalathine. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) si stanno preparando a schierare ulteriori forze nel Libano meridionale e ad ampliare ulteriormente la propria zona cuscinetto per allontanare la minaccia di Hezbollah dal confine.
L’attacco di un drone ha colpito un serbatoio di carburante e ha provocato un incendio all’aeroporto internazionale di Dubai. La compagnia aerea Emirates ha comunicato nel suo ultimo aggiornamento che tutti i suoi voli “rimangono sospesi fino a nuovo avviso”. Emirates ha aggiunto di star collaborando con le autorità per riprendere le operazioni non appena possibile e ha esortato i passeggeri a non recarsi in aeroporto. Le autorità hanno chiuso la strada principale e il tunnel che conducono allo scalo. La polizia di Dubai ha invitato gli automobilisti a utilizzare strade alternative. Nell’attacco non sono state registrate vittime.
Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che questa mattina le forze armate hanno abbattuto circa 60 droni nelle ultime ore e la difesa aerea è ancora al lavoro per intercettare missili e droni iraniani.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato di aver chiesto a sette Paesi di inviare navi da guerra per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz. “Chiedo a questi Paesi di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio – ha affermato Trump a bordo dell’Air Force One rifiutandosi di nominare i paesi – Sarebbe bello se altri paesi collaborassero con noi per controllare la situazione, e noi daremo il nostro contributo. Lavoreremo con loro”.
“I bombardamenti israeliani contro i depositi di carburante a Teheran violano il diritto internazionale e costiscuiscono un ecocidio”. Lo denuncia in un post su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “I residenti rischiano danni a lungo termine alla salute – ha aggiunto – La contaminazione del suolo e delle acque sotterranee potrebbe avere ripercussioni pe generazioni”.
A proposito dei colloqui diplomatici con l’Iran “stiamo parlando con loro, ma non credo siano ancora pronti. Tuttavia, ci stiamo arrivando”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One in merito a un possibile accordo con il regime iraniano.