Home > Esteri > Iran, Trump: “Il Regno Unito si è rifiutato di intervenire, non lo dimenticheremo” – La diretta

Mentre prosegue la guerra contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha affermato che la Gran Bretagna si è rifiutata di schierare le portaerei britanniche nell’ambito del conflitto in Medioriente. “Che otteniamo o meno il loro sostegno, posso dire questo: non lo dimenticheremo”, ha affermato Trump.