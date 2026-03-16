Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 16 marzo 2026

Ultima ora

Iran, Starmer: "Ci difenderemo ma non ci lasceremo trascinare in guerra"

LaPresse
LaPresse

 “Innanzitutto, proteggeremo i nostri uomini nella regione. In secondo luogo, pur adottando le misure necessarie per difendere noi stessi e i nostri alleati, non ci lasceremo trascinare in una guerra più ampia” in Medio Oriente. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer in un punto stampa, come riporta il Guardian. “In terzo luogo, continueremo a lavorare per una rapida risoluzione che riporti sicurezza e stabilità nella regione e fermi la minaccia iraniana per i paesi vicini”, ha aggiunto.