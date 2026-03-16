Iran, Starmer: "Ci difenderemo ma non ci lasceremo trascinare in guerra"

“Innanzitutto, proteggeremo i nostri uomini nella regione. In secondo luogo, pur adottando le misure necessarie per difendere noi stessi e i nostri alleati, non ci lasceremo trascinare in una guerra più ampia” in Medio Oriente. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer in un punto stampa, come riporta il Guardian. “In terzo luogo, continueremo a lavorare per una rapida risoluzione che riporti sicurezza e stabilità nella regione e fermi la minaccia iraniana per i paesi vicini”, ha aggiunto.